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borsa ilk yarıda 80 bin puanı aştı

BORSA İLK YARIDA 80 BİN PUANI AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 80.219,53 puandan girdi.

Tarih : 12 Temmuz 2016, 13:48
Puan Ver : Borsa İlk Yarıda 80 Bin Puanı Aştı(6/10)5


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,24 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 80.219,53 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 984,58 puan artarken toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,04, holding endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok değer kaydeden ise yüzde 1,53 ile spor oldu.



Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile güne alış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 80.225,58 puana kadar çıktı.



Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak açık iş sayısı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 80.000 puanın üzerinde kalması durumunda pozitif görünümün artarak devam edeceğini kaydediyor.








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