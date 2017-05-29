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borsa haftaya yükselişle başladı

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya, yüzde 0,17 yükselişle 97.695,45 puandan başladı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 16:30
Puan Ver : Borsa Haftaya Yükselişle Başladı(8/10)8


Açılışta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 162,18 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi ise yüzde 0,20 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile bilişim oldu.



Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, perşembe ve cuma günü etkisini artıran kar satışlarıyla haftalık kazançlarının bir kısmını geri verdi. BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,18 değer kaybetse de 97.533,28 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.



 



kaynak:ahaber








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