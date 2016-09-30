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borsa günün ilk yarısında geriledi

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek araya 76.360,71 puandan girdi

Tarih : 30 Eylül 2016, 15:33
Puan Ver : Borsa Günün İlk Yarısında Geriledi(0/10)


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 76.360,71 puandan girdi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 716,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,03 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,01 ile "turizm", en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile "spor" oldu.



Küresel piyasalardaki negatif havanın etkisiyle güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 76.170,66 puana kadar gerilemesinin ardından 76.400 seviyelerinde dengelendi.



Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle dünya borsalarındaki satış baskısı güçlenirken, dün ABD borsalarındaki ortalama yüzde 1 düşüşün sonrasında bugün Avrupa borsalarında da yüzde 1'in üzerinde değer kayıpları görülüyor.








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