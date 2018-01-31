BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Borsa, güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı.
Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı. Endeks, 368,50 puanlık artışla 119 bin 671 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,70 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,13 azaldı. - İSTANBUL
Kaynak: haberinburada
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