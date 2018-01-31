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Borsa Güne Yükselişle Başladı

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa, güne yüzde 0,31’lik yükselişle başladı.

Tarih : 31 Ocak 2018, 13:00
Puan Ver : Borsa Güne Yükselişle Başladı(6/10)2

Borsa, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,31'lik yükselişle başladı. Endeks, 368,50 puanlık artışla 119 bin 671 puan olurken, açılışta bankacılık endeksi 0,70 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,13 azaldı. - İSTANBUL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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