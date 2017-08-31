Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,05'lik yükselişle başladı. Endeks, 59,06 puanlık artışla 110 bin 482 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,26 düştü.

ÖĞLENE KADAR İŞLEM YAPILACAKBugün Kurban Bayramı arefesi olması sebebiyle Borsa İstanbul'da öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

Kaynak: haberinburada