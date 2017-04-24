

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 artarak 92.920,01 puandan başladı.







Açılışta BIST 100 endeksi 496,08 puanlık artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 92.920,01 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,88 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile sigorta oldu.







Geçen haftanın son işlem gününe artışla başlayan ve 92.909,30 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,42 artarak 92.423,93 puan ile tarihinin en yüksek 2'inci kapanışını gerçekleştirdi.