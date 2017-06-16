

Açılışta BIST 100 endeksi 20,68 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile ticaret oldu.







Dün, güne düşüşle başlamasının ardından 98.491,92 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü yüzde 0,90 düşüşle 98.737,01 puandan tamamladı.







Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı sonrasında küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini, bundan sonraki süreçte FED üyelerinden gelecek açıklamaların piyasaların odak noktasında olduğunu söyledi.







kaynak:milliyet