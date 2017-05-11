BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla tarihi rekor seviyesi olan 96.473,66 puandan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla tarihi rekor seviyesi olan 96.473,66 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi 279,47 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,48 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile kobi sanayi oldu.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar