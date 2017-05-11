Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

borsa güne rekorla başladı!

BORSA GÜNE REKORLA BAŞLADI!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla tarihi rekor seviyesi olan 96.473,66 puandan başladı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 11:15
Puan Ver : Borsa Güne Rekorla Başladı!(9/10)6


Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla tarihi rekor seviyesi olan 96.473,66 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 279,47 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,48 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile kobi sanayi oldu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Borsa  Güne  Rekorla  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER