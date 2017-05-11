

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla tarihi rekor seviyesi olan 96.473,66 puandan başladı.







Açılışta BIST 100 endeksi 279,47 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,48 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,37 ile kobi sanayi oldu.







kaynak:milliyet