ABD'nin Suriye'de bir hava üssünü Tomahawk füzeleriyle vurmasının ardından yükselen jeopolitik gerilim ve sabah saatlerinde 3.75'e kadar yükselen dolar/TL'nin etkisiyle borsa güne satıcılı başladı.



Borsa ilk işlemlerin ardından yüzde 0.25 kayıpla 88 bin 460 seviyelerine geriledi.



Anadolu Yatırım araştırma departmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada borsanın güne "muhakkak satıcılı bir başlangıç yapmasının" beklendiğini belirterek, "Dolar/TL'deki seyrin endekse yansıması olacaktır. Endeks 88 bin 500 seviyesinin altında kaldığı sürece 87 bin 800'e doğru bir gerileme görebiliriz. Yukarı tarafta ise 89,000 direncini izliyoruz" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk