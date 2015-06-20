BORSA, ALTIN VE EURO GÜLDÜRDÜ, DOLAR ÜZDÜ
Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 2,39 değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,31 değerlendi.
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,39 yükselirken, BIST 100 endeksi 1.921,87 puan artarak 82.454,38 puan oldu.
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