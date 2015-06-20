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borsa, altın ve euro güldürdü, dolar üzdü

BORSA, ALTIN VE EURO GÜLDÜRDÜ, DOLAR ÜZDÜ

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 2,39 değer kazandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 1,31 değerlendi.

Tarih : 20 Haziran 2015, 12:41
Puan Ver : Borsa, Altın Ve Euro Güldürdü, Dolar Üzdü(8/10)6


Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,39 yükselirken, BIST 100 endeksi 1.921,87 puan artarak 82.454,38 puan oldu.








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