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Borsa 2017 yılını rekorla kapattı!

BORSA 2017 YILINI REKORLA KAPATTI!

Günü, yüzde 0,74 değer kazanarak kapatan Borsa İstanbul, tarihin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Borsa 2017 Yılını Rekorla Kapattı!(10/10)6

Borsa İstanbul 100 endeksi 2017 yılının son işlem gününü (%0,74) 852,56 puan artışla 115.333,01 puan ile rekor seviyeden kapattı. Böylelikle BIST tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

İŞLEM HACMİ 5,6 MİLYAR TL OLDU

BIST 100 endeksi yılın son işlem gününü yüzde 0,74 artışla 115 bin 333 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi 5,6 milyar TL oldu.

Endeks seans içinde 115 bin 840 puanla tüm zamanların en yükseğini gördü.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla BIST 100 endeksi 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmıştı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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