BORİS JOHNSON'IN YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU
İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May, Londra eski Belediye Başkanı ve Brexit kampanyasını yürüten Türk asıllı Boris Johnson'ı Dışişleri Bakanlığı görevine getirdi.
23 Haziran'da yapılan AB referandum sürecinde, AB'den çıkılmasından yana kampanya yürüten Muhafazakar Parti'li Johnson, bugün görevine başlayan Başbakan Theresa May tarafından Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.
Damat Ferit Paşa hükümetinden Ali Kemal'in torunu
Türk kökenli olan Boris Johnson (52), Osmanlı Devleti döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış Ali Kemal Bey'in torununun oğlu. Johnson, 2008-2016 yıllarında başkent Londra'nın belediye başkanlığını yaptı.
Yeni kabine kuruluyor
İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, yeni kabinede İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın Maliye Bakanı olarak görevlendirildiği bildirdi.
İçişleri Bakanlığına Enerji Bakanı olan Amber Rudd getirilirken, Brexit"ten sorumlu bakan olarak, David Davis'e görev verilmesi bekleniyor. Ayrıca, yeni Savunma Bakanı'nın Michael Fallon ve Uluslararası Ticaret Bakanı'nın Liam Fox olacağı öngörülüyor.
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