

Hakkari Şemdinli ilçesi Tekeli bölgesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Astsubay Üstçavuş Kenan Ceylan ve P.Söz.Er Ahmet Bıçakçı ile 2 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen saldırıda ise P.Söz.Er Batıkan Avcı şehit olmuştu. Şehit Kenan Ceylan'ın üzerinde üniforması ile bağlama çalıp 'Sen benden gittin gideli' adlı türküyü söylemesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Özel Kuvvetler'in (Bordo Bereliler) aralıksız düzenledikleri operasyonlar neticesinde tespit edilen 3'ü kadın 7 PKK'lı terörist, savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu etkisiz hale getirildi.