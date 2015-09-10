BORDO BERELİLER İŞARETLEDİ, SAVAŞ UÇAKLARI BOMBALADI : 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari Şemdinli ilçesi Tekeli bölgesinde 24 Ağustos 2015 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Astsubay Üstçavuş Kenan Ceylan ve P.Söz.Er Ahmet Bıçakçı ile 2 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen saldırıda ise P.Söz.Er Batıkan Avcı şehit olmuştu. Şehit Kenan Ceylan'ın üzerinde üniforması ile bağlama çalıp 'Sen benden gittin gideli' adlı türküyü söylemesi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Özel Kuvvetler'in (Bordo Bereliler) aralıksız düzenledikleri operasyonlar neticesinde tespit edilen 3'ü kadın 7 PKK'lı terörist, savaş uçakları tarafından yapılan bombardıman sonucu etkisiz hale getirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar