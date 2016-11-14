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bordo bereliler el bab'ın çevresine sızdı

BORDO BERELİLER EL BAB'IN ÇEVRESİNE SIZDI

Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor.

Tarih : 14 Kasım 2016, 16:19
Puan Ver : Bordo Bereliler El Bab'ın Çevresine Sızdı(10/10)12


Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlar sürüyor. Bölgenin kritik kentlerinden biri olan El Bab çevresinde geniş çaplı operasyonlar düzenleniyor. TSK'nın desteği ile El Bab'a doğru ilerleyen ÖSO, kente 2 kilometre kadar yaklaştı. TSK'dan gelen son dakika açıklamasına göre El Bab'daki 15 DEAŞ hedefi vuruldu. Bordo Bereliler El Bab çevresine sızarak kritik öneme sahip bölgeleri işaretliyor. Belirlenen hedeflerin Türk savaş uçakları tarafından vurulduğu gelen bilgiler arasında



Suriye'nin El Bab kentine düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri El Bab'a 2 kilometre uzaklıkta. Bordo Berelilerin kentin çevresine sızarak işaretlediği hedefleri savaş uçakları vuruyor. TSK'dan gelen en son bilgiye Türk savaş uçakları 15 DEAŞ hedefini vurarak etkisiz hale getirildi.



Suriye Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu Abdurrahman Mustafa, 'ÖSO güçleri El Bab'a 2 ila 3 kilometre kadar yaklaşmış durumdalar” dedi. ÖSO'ya destek veren Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) keşif timlerinin de El Bab çevresine sızarak, önemli hedefleri belirleyip işaretlemeye başladığı öğrenildi.  TSK'dan bu sabah yapılan son dakika açıklamasında ise Türk savaş uçaklarının El Bab'daki 15 hedefi vurduğu duyuruldu. Bu gelişmenin yanı sıra Tall Jijan bölgesini ele geçirmeye çalışan PYD'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Tank ve topçu atışı ile 10 PYD'li öldürüldü.



 



kaynak:hürriyet








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