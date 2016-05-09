BORDO BERELİ YÜZBAŞI ŞEHİT OLDU!
Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal bölgesinde, arazi arama tarama faaliyeti sırasında kayalıklardan düşerek yaralanan 31 yaşındaki Bordo Bereli Yüzbaşı Rıza Fırat, helikopterle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehidin cenazesi, bugün saat 10.00'da Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak törenin ardından memleketi Adıyaman'a gönderilecek.
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