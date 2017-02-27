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BORCUNUZU TEK BANKADA TOPLAYABİLİRSİNİZ!


BORCUNUZU TEK BANKADA TOPLAYABİLİRSİNİZ!
Tarih : 27 Şubat 2017, 16:48
Puan Ver : Borcunuzu Tek Bankada Toplayabilirsiniz!(6/10)4


Kredi, kart, ek hesap (kredili mevduat hesabı) borçlarını zamanında ödeyemiyorsanız, borçlarınız artamaya devam ediyorsa veya her biri için farklı bankaya ödeme yapıyorsanız kolayı var. Artık tüm bu borçlardan tek kalemde kurtulmak mümkün. Diğer bankalardaki borçlarınızı 'Borç Transferi Kredisi' ile kapatıp, sadece tek bankaya borçlanarak istediğiniz vadede ödeyebilirsiniz.



KİMLİK VE GELİR BELGESİ



Transfer kredisiyle, kapatmak istenilen kredi ve kredi kartı borçları, kredi başvurusu sırasında listeleniyor. Banka krediye onay veriyor. Ardından mevcut açık kredi ve kredi kartının olduğu bankaya gerekli olan parayı EFT ile gönderiyor. Kart ve kredi borcu tamamen kapatılıyor. EFT için ücret alınmıyor. Transfer kredisi için müşteriden kimlik, gelir belgesi ve fatura (elektrik, su) isteniyor.



20 BİN LİRAYA KADAR



Bankalar düzenledikleri kampanyalarla 20 bin liraya kadar 'transfer kredisi' veriyor. Faiz oranları aylık yüzde 1.21-1.84 arasında değişen kredinin vadesi 48 aya kadar çıkıyor. 48 ay vadeyle 10 bin lira kredi çekenin ödemesi 324 liradan başlıyor. Vade uzadıkça faiz de artıyor. Bankalar değişik tutarlarda hayat sigortası da talep edebiliyor. Çıkan krediyle, vadesi gelmemiş kalan borç taksitlerinin hepsini birden ödeyebilirsiniz.



 



kaynak:sabah








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