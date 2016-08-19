Cumhurbaşkanı tarafından dün onaylanan ve Resmi Gazete'de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen af yasası prim borcu olan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırma imkanıyla borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek.



Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar da muradına erecek. Bir başka ifadeyle 30 Haziran 2016'ya kadar olan prim borcunu ödeyen prim, yaş ve yıl şartını tamamlarsa hemen emekli olacak. Kapatmak avantajlı Başvurular, Ekim sonuna kadar ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik tik Müdürlükleri'ne yapılacak. Yapılandırmaya başvuranların borçları yeniden hesaplanacak. Ana paranın tahsilinden vazgeçilmeyecek. Ama gecikme zammı ve faizi silinirken; bunların yerine Yurt içi ÜFE (enflasyon oranları) esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. Böylece borç azalacak. Peşin ödemede borcun yüzde 75'i silinecek.