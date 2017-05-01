

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın toplanarak tasarıyı görüşecek. Tasarının, komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması halinde çarşamba ya da perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.



Yaklaşık 9 milyon kişinin kamuya olan borçlarını kolayca kapatmasına imkan sağlayan tasarı, 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren yapılandırma kanunu kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor.



Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak Takvim'in haberine göre yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin, yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.







kaynak:sabah