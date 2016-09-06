

BORÇLARI KAPATMA DEVRİ!



Milyonlarca Bağ-Kur'lu yapılandırma imkanı ile borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar muradına erecek. Devlet, hemen emekli olabileceklere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi verecek















ESNAF KURTULUYOR



Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak geçen ay yürürlüğe giren af yasası prim borcu olan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırma imkanıyla borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek.









