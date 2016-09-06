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borcu olan bağ-kur'lulara emeklilik fırsatı!

BORCU OLAN BAĞ-KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI!

borcu olan bağ-kur'lulara emeklilik fırsatı!

Tarih : 06 Eylül 2016, 12:49
Puan Ver : Borcu Olan Bağ-Kur'lulara Emeklilik Fırsatı!(5/10)6


BORÇLARI KAPATMA DEVRİ!



Milyonlarca Bağ-Kur'lu yapılandırma imkanı ile borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar muradına erecek. Devlet, hemen emekli olabileceklere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi verecek



 



 





ESNAF KURTULUYOR



Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak geçen ay yürürlüğe giren af yasası prim borcu olan Bağ-Kur'luların da yüzünü güldürdü. Bağ-Kur'lular yapılandırma imkanıyla borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek.




 



 








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