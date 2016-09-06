BORCU OLAN BAĞ-KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI!
borcu olan bağ-kur'lulara emeklilik fırsatı!
BORÇLARI KAPATMA DEVRİ!
Milyonlarca Bağ-Kur'lu yapılandırma imkanı ile borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlar muradına erecek. Devlet, hemen emekli olabileceklere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli kredi verecek
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