BORÇ 1 MİLYAR 790 MİLYON TL
Beşiktaş'ın borcu 2017 yılı itibariyle 2 milyar liraya yaklaştı. Bir önceki Divan Kurulu'nda açıklanan rakama göre borçta 200 milyon artış var
Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2017 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vodafone Arena Moda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 790 milyon 623 bin 172 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 969 milyon 832 bin 216 TL borcunun olduğu belirtildi. Siyahbeyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 TL olarak bildirildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son Divan Kurulu Toplantısında 1.524.905.000 lira olan borçtaki 200 milyon lirayı geçen artışın kur farkından kaynaklandığını söyledi.
kaynak:sabah
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