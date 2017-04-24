BORAJET'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI...SEFERLERE ARA VERİLDİ
BİR süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. BoraJet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.
BİR süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. BoraJet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.
Satışı yapılan 30 bin kadar bilet, THY'den alınan yeni biletler ile değiştirilecek. Şirkette çalışan personelin bir bölümü ile yollar ayrılırken, çeşitli şirketlere hizmet veren Bora Teknik A.Ş'nin ise faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar