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borajet'ten son dakika açıklaması...seferlere ara verildi

BORAJET'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI...SEFERLERE ARA VERİLDİ

BİR süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. BoraJet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:47
Puan Ver : Borajet'ten Son Dakika Açıklaması...Seferlere Ara Verildi(9/10)8


BİR süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. BoraJet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.



Satışı yapılan 30 bin kadar bilet, THY'den alınan yeni biletler ile değiştirilecek. Şirkette çalışan personelin bir bölümü ile yollar ayrılırken, çeşitli şirketlere hizmet veren Bora Teknik A.Ş'nin ise faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.



 



kaynak:hürriyet








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