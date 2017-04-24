

BİR süre önce el değiştiren Borajet bugünden itibaren seferlerine ara veriyor. BoraJet aralık ayında SBK Holding tarafından satın alınmıştı.



Satışı yapılan 30 bin kadar bilet, THY'den alınan yeni biletler ile değiştirilecek. Şirkette çalışan personelin bir bölümü ile yollar ayrılırken, çeşitli şirketlere hizmet veren Bora Teknik A.Ş'nin ise faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.







kaynak:hürriyet