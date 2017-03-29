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booking.com'un türkiye faaliyetleri durduruldu

BOOKİNG.COM'UN TÜRKİYE FAALİYETLERİ DURDURULDU

TÜROB tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi

Tarih : 29 Mart 2017, 16:43
Puan Ver : Booking.Com'un Türkiye Faaliyetleri Durduruldu(9/10)6


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, birlik üyesi seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verildi.



İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu'na yazı yazılmasına karar verildi.



 



kaynak:sabah








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