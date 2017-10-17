BOOKİNG.COM: TÜRKİYE'YE YENİDEN HİZMET SUNACAĞIZ
23 Ekim'de 5. duruşması yapılacak Booking.com'un yetkilileri, "Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız" dedi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava üzerine Türkiye'deki faaliyetleri 29 Mart'ta durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com yetkilileri, 23 Ekim'de yapılacak beşinci duruşma öncesinde olumlu mesajlar verdi. Yetkililer duruşmadan umutlu olduklarını belirtti.
"ULUSLARARASI HİZMETLERİMİZDEN YARARLANABİLİRLER"
Yetkililer, "Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye'deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler" diye ekledi.
TÜRKİYE İÇİNE HİZMET YOK
Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'de hizmet veremediklerini anımsatan yetkililer, "Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye'deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.
MART AYINDA FAALİYETİ DURDURULDU
İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, TÜRSAB'ın açtığı "haksız rekabet" davasında, Booking.com'un Türkiye'deki konaklama tesislerini pazarlama faaliyetlerini durdurmuştu. 14 Haziran'daki duruşmada ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebi reddedilmişti.
Kaynak: haberinburada
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