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Booking.com, Türkiye Pazarına Geri Dönüyor

BOOKİNG.COM, TÜRKİYE PAZARINA GERİ DÖNÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen Booking.com, gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Booking.Com, Türkiye Pazarına Geri Dönüyor(5/10)1

TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Hollanda menşeili online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetleri durdurulmuştu. MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan "Türkiye'de Turizm Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.

"CEZA TÜRKİYE İÇİNDE YAPILAN TATİLLERİ ETKİLİYOR"

Booking.com'a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye'den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye'ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini kaydetti.

AVRUPA'DA DA DAVALIK

Site yenilemelerini yaptıktan şirketin Türkiye operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya'da benzer davalar sürüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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