

BODRUM Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına yapılan itirazların mahkeme tarafından reddedildiğini söyleyerek, TÜRSAB'ı aldığı karar nedeniyle eleştirdi.



İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, booking.com ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan itirazarı reddedip, booking.com'un Türkiye faaliyetlerinin 'tedbiren durdurulması' kararının devamına karar verdi. BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Üzülerek öğreniyoruz ki ilgili mahkeme bugün aldığı kararla iptal müracaatımızı reddetmiş ve esas kararı da 14 Haziran'daki duruşmada vereceğini bildirmiş. Ben sayın mahkemenin 14 Haziran'daki duruşmasında Türkiye'nin turizm ve otelcilik sektörünün içine girdiği bu bunalımdan kurtarma adına doğru karar vererek bu yürütmeyi durdurmayı kaldıracağına yürekten inanıyorum. Zaten TÜRSAB'ın içinden de başta Marmara Bölgesi Yürütme Kurulu olmak üzere bu karara itirazlar yükselmeye başladı" dedi.



Turizm sezonunun başladığı günlerde booking.com faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte otel rezervasyonlarında büyük sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirten Karcılıoğlu, "TÜRSAB'ı böyle bir harekete mahal verdikleri için bir kez daha kınıyorum. Bütün ümidimiz 14 Haziran'da yapılacak duruşmada kararın booking.com lehine sonuçlanması" dedi.



"BOOKİNG.COM BİR SEYAHAT ACENTESİ DEĞİL"



Karcılıoğlu, "TÜRSAB'ın gerekçelerinden biri bu firmanın vergi vermediği diğeri de seyahat acenteliği işini yürütüyor olması. Şunu söylemeliyim ki, eğer bu firma bir vergi eksikliği içindeyse Maliye Bakanlığı bunu çözer. İkinci kısım çok önemli. Booking.com bir seyahat acentesi değil. Sadece aracılık hizmeti veriyor. Onun için bunun TÜRSAB'a bağlı bir seyahat acentesi olarak diretilmesi son derece yanlış. Çifte vergilendirme içinde booking.com vergisini kendi ülkesinde veriyor, burada ekstra vergi vermesine gerek olmadığı söylendi bize. TÜRSAB'ın gerekçeleri yanlış ve eksik" dedi. Karcılıoğlu, bazı turizm bölgelerinin sadece booking.com üzerinden çalıştığını vurgulayarak, Cunda Adası'ndan örnek verdi. Birkaçının dışında bütün otellerin boş olduğunu anlatan Karcılıoğlu, turizm emekçilerinin işsiz kaldığını savundu.







kaynak:hürriyet