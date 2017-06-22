

Ekonomi Bakanlığı bürokratları, Nihat Zeybekci'nin talimatı üzerine, faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan booking.com yetkilileriyle geçen aydan bu yana görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde söz konusu firmanın Türkiye'de kayıtlı olarak faaliyetlerini yürütmesi için bazı teşvik ve teklifler ele alındı. Zeybekci'nin, şirket yetkilileriyle bugün yapacağı görüşmede de gelinen noktanın değerlendirilmesi planlanıyor.







TEMURCİ: BOOKİNG'İN YENİDEN FAAL OLABİLİR







Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yürüttüğü görüşmeler sonrasında şirketin faaliyetlerine tekrar devam etmesinin beklendiğini bildirdi.







Yargının booking.com'dan istediği bazı yükümlülükler bulunduğunu ifade eden Temurci, "Sanıyorum istişareler sonrasında teknik, mali konularla ve vergisel belirli düzenlemeler yapılacak. booking.com, bunları yerine getirdikten sonra faaliyetlerine devam edecektir" dedi.







booking.com'un faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik yanlış bir anlaşılma olduğuna işaret eden Temurci, "Şirketin faaliyetlerine getirilen kısıtlama sadece Türkiye içerisinde tatil alan kişilerle ilgili. Türkiye'den yurt dışına ya da yurt dışından Türkiye'ye tatil satın alımlarında herhangi bir sınırlama söz konusu değil" şeklinde konuştu.







kaynak:milliyet