Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

bonzaiye bir kurban daha! sayı her geçen gün artıyor

BONZAİYE BİR KURBAN DAHA! SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Polisin baskın yaptığı evde bonzai kullanan genç ölü bulundu. Geçen hafta da iki genç bonzaiye kurban gitmişti. Bu art arda gelen 3'üncü ölümlü vaka oldu.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:18
Puan Ver : Bonzaiye Bir Kurban Daha! Sayı Her Geçen Gün Artıyor(6/10)6


Tokat'ın Erbaa ilçesinde sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandığı öne sürülen 26 yaşındaki Murat Kafalı, arkadaşının evinde ölü bulundu.Olay, dün gece saatlerinde Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi.



İlçede oturan Mevlüt ve Semra Kafalı çiftinin 3 çocuğundan biri olan Murat Kafalı, dün gece saatlerinde 27 yaşındaki arkadaşı Şahin Özyurt'un evine geldi. Evde bulunan 25 yaşındaki Selim Sırlı, Şahin Özyurt ve Murat Kafalı iddiaya göre bonzai kullandı. Şahin Özyurt'un daha önce evde bonzai ürettiği ihbarı üzerine sabaha karşı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 genci hareketsiz halde yatarken buldu.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kafalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin Özyurt ve Selim Sırlı ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Kafalı'nın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



 



kaynak:türkiyegazetesi








Etiketler: Bonzaiye  Bir  Kurban  Daha  Sayı  Her  Geçen  Gün  Artıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER