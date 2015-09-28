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bonzainin son kurbanı

BONZAİNİN SON KURBANI

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, sentetik uyuşturucu Bonzai içtikten sonra fenalaşan 25 yaşındaki Dursun Güneş öldü.

Tarih : 28 Eylül 2015, 09:49
Puan Ver : Bonzainin Son Kurbanı(7/10)7


Olay, bu gece Devrim Mahallesi 3771 Sokak'ta meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan Dursun Güneş, işyerine ait hafif ticari aracın içinde bonzai içti. Bir süre sonra fenalaşan Güneş, aracın camını kırdıktan sonra bağırmaya başladı. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri Güneş'i yerde hareketsiz görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Güneş'in öldüğü anlaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada aracın bagajında bonzai içmek için kullanılan ve 'bong' denilen edilen aparat bulunduğu belirtildi.








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