

Olay, bu gece Devrim Mahallesi 3771 Sokak'ta meydana geldi. Ekmek fırınında çalışan Dursun Güneş, işyerine ait hafif ticari aracın içinde bonzai içti. Bir süre sonra fenalaşan Güneş, aracın camını kırdıktan sonra bağırmaya başladı. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri Güneş'i yerde hareketsiz görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Güneş'in öldüğü anlaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada aracın bagajında bonzai içmek için kullanılan ve 'bong' denilen edilen aparat bulunduğu belirtildi.