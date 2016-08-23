BONZAİLİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ, AĞABEYİNİ UYKUSUNDA ÖLDÜRMÜŞ
Edirne'de dün 38 yaşındaki ağabeyi Bülent, yeğenleri 9 yaşındaki Ertuğrul, 3 yaşındaki İsmail ve 12 yaşındaki Büşra katlettiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki Feyyaz Doksat, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten birden fazla kişiyi öldürmek suçundan tutuklandı.
Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde oturan araç kundaklama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından çok sayıda sabıkası olan 25 yaşındaki Feyyaz Doksat dün ağabeyi 38 yaşındaki Bülent, yeğenleri 3 yaşındaki İsmail, 9 yaşındaki Ertuğrul ve 12 yaşındaki Büşra Doksat'ı evin bahçesinde vahşice katletti, ardından yakmaya kalkıştı.
Olayın ardından üzerindeki kan lekelerini gören polis ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısının kullandığı sentetik uyuşturucu bonzai maddesinin etkisinden çıkması yaklaşık 10 saati buldu. Gözaltına alındığından itibaren kendisinde olmadığı için konuşamayan Feyyaz Doksat'ın ifadesi ancak dün saat 18.00 sıralarında alınmaya başlandı.
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