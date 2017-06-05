

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirleyip 1 ay önce takibe başladı.



Yapılan takip sırasında iddiaya göre İstanbul'da oturan Umut D.'nin (26), Samsun'da oturan Okan G.'ye (32) otobüsle uyuşturucu gönderdiği belirlendi. Bunun üzerine sivil ekipler 8 gün önce Ankara yolu üzerinde pusu kurdu. Umut D.'nin gönderdiği uyuşturucuyu Samsun'a getiren Ertuğrul Gazi Arslan K. (19) Çakallı Mevkii'nde otobüsten inip kendisini otomobilde bekleyen Okan G. ve Necmi A.'ya (23) 40 bin paket haline getirilebilen 4 kilo bonzaiyi teslim ederken sivil ekipler tarafından suçüstü yakalandı.







kaynak:sabah