BOMBAYLA POLİSE KALLEŞÇE SALDIRACAKLARDI ELLERİNDE PATLADI: 2 TERÖRİST ÖLÜ
PKK'lı teröristlerin saldırıları ellerinde patlayan bomba ile son buldu! Bombalar teröristlerin ellerinde patladı. Şırnak'ta polis ekiplerine saldırıda bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerden ikisi, bombaların ellerinde infilak etmesi sonucu öldüler.
PKK'lı teröristlerin saldırıları ellerinde patlayan bomba ile son buldu! Bombalar teröristlerin ellerinde patladı. Şırnak'ta polis ekiplerine saldırıda bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerden ikisi, bombaların ellerinde infilak etmesi sonucu öldüler.
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