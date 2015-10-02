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BOMBAYLA POLİSE KALLEŞÇE SALDIRACAKLARDI ELLERİNDE PATLADI: 2 TERÖRİST ÖLÜ


BOMBAYLA POLİSE KALLEŞÇE SALDIRACAKLARDI ELLERİNDE PATLADI: 2 TERÖRİST ÖLÜ
Tarih : 02 Ekim 2015, 09:54
Puan Ver : Bombayla Polise Kalleşçe Saldıracaklardı Ellerinde Patladı: 2 Terörist Ölü(0/10)


PKK'lı teröristlerin saldırıları ellerinde patlayan bomba ile son buldu! Bombalar teröristlerin ellerinde patladı. Şırnak'ta polis ekiplerine saldırıda bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerden ikisi, bombaların ellerinde infilak etmesi sonucu öldüler.



PKK'lı teröristlerin saldırıları ellerinde patlayan bomba ile son buldu! Bombalar teröristlerin ellerinde patladı. Şırnak'ta polis ekiplerine saldırıda bulunmak isteyen PKK'lı teröristlerden ikisi, bombaların  ellerinde infilak etmesi sonucu öldüler.








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