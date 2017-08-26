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BOMBAYI PATLATTILAR: MESSİ REAL MADRİD'DE!


Bombayı patlattılar: Messi Real Madrid'de!
Tarih : 26 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Bombayı Patlattılar: Messi Real Madrid'de!(8/10)4

Barcelona'nın ardından Real Madrid'in de resmi sosyal medya hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi.

MESSİ'Yİ REAL MADRİD'E GETİRDİLER

Eflatun-Beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda 4 ayrı dilde 'Hoşgeldin Messi!' ifadesi kullanılırken, Arjantinli yıldızın El Clasico'da attığı gole yer verildi.

İspanyol kulübünün resmi sosyal medya hesabı yaklaşık 1 saat süre sonra geri alındı ve yapılan tüm paylaşımlar silindi. Bu hareket ise herkesi şaşkına çevirdi.

BARCELONA DA HACKLENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Katalan devi Barcelona'nın da resmi Twitter hesabı ele geçirilmişti.

Barça'nın hesabından 'Hoşgeldin Di Maria!' paylaşımı yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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