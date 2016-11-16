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bombayı kurdeleyle süsleyip vermiş

BOMBAYI KURDELEYLE SÜSLEYİP VERMİŞ

Babasına bombalı paket göndermekle suçlanan A. K.'nin, kutuyu kurdeleyle süslediği öne sürüldü. Zanlı ifadesinde “İnsan hiç babasına bomba gönderir mi” dedi

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:16
Puan Ver : Bombayı Kurdeleyle Süsleyip Vermiş(10/10)8


İstanbul Maltepe'de babası Osman Özdemir K.'ye (56) bombalı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan, oyun geliştirme yazılım mühendisi A.K. (30) suçlamaları reddetti.



Sabah gazetesinden Ahmet Altındiş'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün resmi ifade yerine sözlü ifade veren K. , savunmasında "Paketi ben göndermedim. Öyle şey mi olur? Hiç evlat babasına bombalı paket mi gönderir" dedi. K.'ye patlamanın yaşandığı GSD Enerji Mühendislik Şirketi'nin kameralarına yansıyan paketi teslim ettiği anlar soruldu. K., "Evet ben şirkete gittim ama patlamayı duyunca gittim. Babamı merak ettiğim için gittim" diye konuştu. Polis, kendisinin şirkette patlamadan önce olduğunu kamera kayıtlarıyla ortaya koyunca da "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.



Polisin tespitlerine göre; ABD'de eğitim gören ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen K. bombayı kırmızı kurdeleyle süslenmiş ahşap bir objeyle kamufle etti. Motosiklet aşığı babası için hazırladığı paketin üzerine de "Motorseverlerden teşekkür" yazdı. Polis, kurye kılığında başında kaskla babasının işyerine el yapımı bomba getiren K.'nin bombayı nereden temin ettiğini ve saldırı girişiminin nedenini araştırıyor. Patlamada baba K. ağır, şirketin CEO'su ve sekreteri  ise hafif yaralanmıştı. K.'nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.



 



kaynak:hürriyet








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