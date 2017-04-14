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BOMBALI SALDIRIDA KULLANILACAK 3 ARAÇ BULUNDU


BOMBALI SALDIRIDA KULLANILACAK 3 ARAÇ BULUNDU
Tarih : 14 Nisan 2017, 11:45
Puan Ver : Bombalı Saldırıda Kullanılacak 3 Araç Bulundu(6/10)4


Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, 14 ton 933 kilogram esrar ve bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice'nin güneyinde bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca yağmalanan araçların bulunması, el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi, bölgede saklanan uyuşturucunun ele geçirilmesi, bunları gizleyenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla 11 Nisan saat 20.00'den itibaren başlayan "Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu"nun dün gece başarıyla tamamlandığı bildirildi.



 



kaynak:yenişafak








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