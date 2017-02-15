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Bombalı Saldırıda Kullanacaklardı!
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bombalı saldırıda kullanacaklardı!

BOMBALI SALDIRIDA KULLANACAKLARDI!

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "BTÖ mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan araç Kuruca Mezrası kırsalında bulunmuştur" denildi

Tarih : 15 Şubat 2017, 15:05
Puan Ver : Bombalı Saldırıda Kullanacaklardı!(5/10)7


Diyarbakır'ın Lice İlçesi Tepe Köyü Kurucu mezrası yakınlarında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca bombalı saldırıda kullanılmak için yağmalanan bir araç ele geçirildi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörist faaliyetlerinin tespiti, yakalanması, etkisiz hale getirilmesi, silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı maddelerin ele geçirilmesi, patlayıcı yüklü araç ile saldırı türünde eylemlerin önlenmesi amacıyla çalışma ve operasyonlara devam edildiği belirtildi. Açıklamada terör örgütü üyelerince yağmalanmış bir aracın, 14 Şubat'ta patlayıcı yüklü araç saldırısı eyleminde kullanılacağı yönünde elde edilen istihbari bilgi üzerinde Lice İlçesi Tepe Köyü Kuruca Mezrası kırsal alanında operasyon yapıldığı belirtildi.



 



kaynak:habertürk








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