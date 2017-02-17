

İzmir'de bombalı saldırı yapmak üzere keşif yaptığı iddiasıyla yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente örgütün dağ kadrosundan bir terörist geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.







kaynak:habertürk