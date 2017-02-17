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bombalı saldırı yapmak için keşifteyken yakalandı!

BOMBALI SALDIRI YAPMAK İÇİN KEŞİFTEYKEN YAKALANDI!

Kentte bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK mensubu keşif yaparken, yakalandı

Tarih : 17 Şubat 2017, 16:47
Puan Ver : Bombalı Saldırı Yapmak İçin Keşifteyken Yakalandı!(6/10)4


İzmir'de bombalı saldırı yapmak üzere keşif yaptığı iddiasıyla yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente örgütün dağ kadrosundan bir terörist geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



 



kaynak:habertürk








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