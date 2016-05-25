

Dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Bulvarı Karataş Mevkii'nde bulunan otobüs durağı yakınındaki elektrik trafosunun yanında çevresinde bant sarılı piknik tüpü bulundu. Tüpü gürenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olası patlama olasılığını göz önüne alarak karşı binadaki balkonlarda bulunanları uyardı.



Cadde iki yönlü trafiğe kapatılırken bomba imha uzmanı çağırıldı. Tüp, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü patlatıldı.Patlamanın ardından yapılan incelemede, piknik tüpüne kablo sarılarak bomba görüntüsü verildiği belirlendi. Polis soruşturma başlattı.