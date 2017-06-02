BOMBALI EYLEM İÇİN GELEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Malatya İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör örgütü PKK'lı bir kişinin bombalı saldırı için kentte geldiğini belirledi.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Habertük'ün habderine göre takibe alınan terörist için operasyon yapıldı. 'Teslim ol' çağrısına silahla karşılık verdiği belirtilen bombacı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonrası etkisiz hale getirilen terörist ile birlikte çok sayıda patlayıcı ele geçirildi. Öldürülen teröristin kesin kimlik bilgileri ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
kaynak:sabah
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