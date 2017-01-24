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BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER YAKALANDI


BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER YAKALANDI
Tarih : 24 Ocak 2017, 11:18
Puan Ver : Bombalı Eylem Hazırlığındaki Teröristler Yakalandı(7/10)9


Şanlıurfa'da, canlı bomba eğitimi aldığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi ile onlara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmalarda terör örgütü üyesi 3 kişinin yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapacağı bilgisine ulaştı.



Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında operasyon yapan ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi A.A, A.H. ve M.F.A ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.



Zanlıların, ifadelerinde Suriye'de canlı bomba eğitimi aldıkları, ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacakları ve Şanlıurfa'daki kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplayacaklarını söyledikleri aktarıldı.



Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:yenişafak








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