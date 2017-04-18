BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 5 DEAŞ'LI TUTUKLANDI
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, referandum öncesinde terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı eylem yapılacağı istihbaratı üzerine belirlenen adreslere nisan ayı başında eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen aralarında Rus, Fas, Ukrayna ve Suriyeliler'in de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kalabalık yerlerde bombalı eylem gerçekleştirme hazırlığında oldukları öne sürülen şüphelilerden bazılarının kaldığı evlerde patlayıcı düzenekleri de ele geçirildi.
kaynak:sabah
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