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bombalı araç saldırısı! çok sayıda ölü ve yaralı...

BOMBALI ARAÇ SALDIRISI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI...

Halep'in Azez ilçesinde bulunan yerel mahkemeye bombalı araçla saldırı düzenlendi

Tarih : 07 Ocak 2017, 14:05
Puan Ver : Bombalı Araç Saldırısı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı...(6/10)8


Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.



AA muhabirinin sivil savunma yetkilisi İyad Şeyh Razuk'tan aldığı bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki ilçenin merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında bomba yüklü araç infilak etti.



Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyleyen Razuk, saldırı bölgesinde büyük tahribat oluştuğunu, yaralıların ilçedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.



 



kaynak:habertürk








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