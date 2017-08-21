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BOMBALI ARAÇ, İÇİNDEKİ 2 TERÖRİSTLE BİRLİKTE İMHA EDİLDİ


Bombalı Araç, İçindeki 2 Teröristle Birlikte İmha Edildi
Tarih : 21 Ağustos 2017, 20:40
Puan Ver : Bombalı Araç, İçindeki 2 Teröristle Birlikte İmha Edildi(5/10)1

Van'ın Gürpınar ilçesinde eylem yapmak üzere yola çıkan ve içerisinde 2 teröristin bulunduğu bombalı araç, jandarma ekipleri tarafından vuruldu. Araçtaki iki terörist öldü.

"İÇİNDEKİ 2 TERÖRİSTLE BİRLİKTE İMHA EDİLDİ"

Van Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

İlimizde yapılan başarılı operasyonlar sonucunda büyük kayıplar veren PKK terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. 21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar ilçesi kırsalından Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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