'BOMBALARIN ANASI' EN AZ 36 TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ
ABD'nin Afganistan'daki mağara ve tünellere bıraktığı yaklaşık 10 tonluk dev GBU-43 bombasının 36 IŞİD teröristini öldürdüğü ilan edildi. Resmi açıklamayı, Afganistan Savunma Bakanlığı yaptı.
ABD'nin Afganistan'daki mağara ve tünellere bıraktığı yaklaşık 10 tonluk dev GBU-43 bombasının 36 IŞİD teröristini öldürdüğü ilan edildi. Resmi açıklamayı, Afganistan Savunma Bakanlığı yaptı.
Pentagon, 'bombaların anası'nı ilk kez bir çatışmada kullandı, MC-130 tipi kargo uçağından yeryüzüne ölüm yağdı. Görgü tanığı Malek Kamin, saldırının şiddetinin komşu ilçelerden de hissedildiğini aktardı.
kaynak:milliyet
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