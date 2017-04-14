ABD'nin Afganistan'daki mağara ve tünellere bıraktığı yaklaşık 10 tonluk dev GBU-43 bombasının 36 IŞİD teröristini öldürdüğü ilan edildi. Resmi açıklamayı, Afganistan Savunma Bakanlığı yaptı.



ABD'nin Afganistan'daki mağara ve tünellere bıraktığı yaklaşık 10 tonluk dev GBU-43 bombasının 36 IŞİD teröristini öldürdüğü ilan edildi. Resmi açıklamayı, Afganistan Savunma Bakanlığı yaptı.







Pentagon, 'bombaların anası'nı ilk kez bir çatışmada kullandı, MC-130 tipi kargo uçağından yeryüzüne ölüm yağdı. Görgü tanığı Malek Kamin, saldırının şiddetinin komşu ilçelerden de hissedildiğini aktardı.







kaynak:milliyet