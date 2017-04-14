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'bombaların anası' en az 36 teröristi öldürdü

'BOMBALARIN ANASI' EN AZ 36 TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

ABD'nin Afganistan'daki mağara ve tünellere bıraktığı yaklaşık 10 tonluk dev GBU-43 bombasının 36 IŞİD teröristini öldürdüğü ilan edildi. Resmi açıklamayı, Afganistan Savunma Bakanlığı yaptı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:24
Puan Ver : 'bombaların Anası' En Az 36 Teröristi Öldürdü(10/10)13


ABD'nin Afganistan'daki mağara ve tünellere bıraktığı yaklaşık 10 tonluk dev GBU-43 bombasının 36 IŞİD teröristini öldürdüğü ilan edildi. Resmi açıklamayı, Afganistan Savunma Bakanlığı yaptı.



Pentagon, 'bombaların anası'nı ilk kez bir çatışmada kullandı, MC-130 tipi kargo uçağından yeryüzüne ölüm yağdı. Görgü tanığı Malek Kamin, saldırının şiddetinin komşu ilçelerden de hissedildiğini aktardı.



 



kaynak:milliyet








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