

Vezneciler semtinde çevik kuvvet polislerini taşıyan araçlara yönelik 7 Haziran'da gerçekleştirilen, 7 polisin şehit olduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.







Saldırıyı gerçekleştiren terörist Eylem Yaşa'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla getirildiği Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda HDP İl Eş Başkanı gülşen Özer, Kayapınar Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Aydın, Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat'ın da aralarında bulunduğu bazı partililerin katıldığı törenle defnedilmesine, terör örgütünü simgeleyen bez parçasının sarılı olduğu tabutun DBP ve HDP'liler tarafından taşınmasına ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.







Öte yandan, "Eylem Nevroz" kod adlı 32 yaşındaki terörist Yaşa'nın terör örgütüne 2011 yılında katıldığı, PKK/KCK terör örgütü uzantısı TAK'ın sözde "intikam timi sorumlusu" olduğu, babasının da terör suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.







Soruşturma kapsamında Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP'li Belediye Meclis üyesi M.N.P. ile A.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi.