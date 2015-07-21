

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan ve 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan patlama olayında “intihar saldırısı” iddiası gündeme gelirken Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve canlı bomba olma ihtimali bulunan 4 kadın şüphelinin bilgilerini illere gönderdiği ortaya çıktı. “Feda eylemi” adı altında eylem yapmayı planladığı belirlenen kadınların, henüz kimliği tam tespit edilemeyen ve kadın kıyafeti giydiği belirtilen eylemcilerden olup olmadığı araştırılıyor. Görüntüleri inceleyen polis, basın açıklamasına katılan gençlerin ifadeleri doğrultusunda kalabalığın arasında bulunan, çevredekilerin tanımadığı uzun sakalları olduğu belirtilen bir kişi ile, yine kapalı giyimli bir kadının kim olduğunu araştırıyor. Emniyetin araştırdığı isimlerin IŞİD'le bağlantılı olduğu belirtiliyor.