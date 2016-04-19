

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, bomba yüklü kamyonun istihbarat merkezine girmek için hızla bariyerlere çarptığını ve patlamanın bu sırada meydana geldiğini açıkladı, ancak ölü ve yaralılar hakkında bir bilgi vermedi.







Patlama tüm Kabil ve çevresinde büyük ölçüde hissedilirken, bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. ABD Elçiliği ve NATO Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalarda patlamadan etkilenmedikleri belirtildi.