BOMBA YÜKLÜ ARACI ATAK İMHA ETTİ
Van-Şırnak-Hakkari sınırlarının kesişim bölgesi olan Beytüşşebap Faraşin bölgesinde PKK'ya yönelik 'Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal' adlı dev operasyon başlatıldı. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasındaki operasyona komando tugayları, jandarma birlikleri, geçici köy korucuları, jandarma özel harekat ve hava unsurlarının katıldığı belirtildi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin geçeceği güzergahta yol kıyısına bırakıldığı tespit edilen bomba yüklü araç, ATAK helikopteri tarafından imha edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar