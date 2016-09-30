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BOMBA YÜKLÜ ARACI ATAK İMHA ETTİ


BOMBA YÜKLÜ ARACI ATAK İMHA ETTİ
Tarih : 30 Eylül 2016, 12:20
Puan Ver : Bomba Yüklü Aracı Atak İmha Etti(0/10)


Van-Şırnak-Hakkari sınırlarının kesişim bölgesi olan Beytüşşebap Faraşin bölgesinde PKK'ya yönelik 'Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal' adlı dev operasyon başlatıldı. Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı emir-komutasındaki operasyona komando tugayları, jandarma birlikleri, geçici köy korucuları, jandarma özel harekat ve hava unsurlarının katıldığı belirtildi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin geçeceği güzergahta yol kıyısına bırakıldığı tespit edilen bomba yüklü araç, ATAK helikopteri tarafından imha edildi.








Etiketler: Bomba  Yüklü  Aracı  Atak  İmha  Etti    haber

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