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bomba sohbeti uçuşu geciktirdi

BOMBA SOHBETİ UÇUŞU GECİKTİRDİ

İki yolcu arasındaki konuşmayı duyan hostes pilotu uyardı, uçuş ertelendi, bomba imha ekipleri çağrıldı.

Tarih : 02 Haziran 2016, 11:13
Puan Ver : Bomba Sohbeti Uçuşu Geciktirdi(6/10)4


İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bu Sabah saat 06.05'te Kiev'e gidecek PS-716 sefer sayılı UR-GAK kuyruk tescilli, Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı 90 yolcusunu aldığı sırada uçaktaki yolculardan ikisi, "Yarın ki sefere bomba ihbarı var" şeklinde konuştu.



Konuşmayı duyan kabin memuru durumu kaptan pilota bildirdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine durumu bildirerek bomba araması yapılmasını istedi. Ardından uçak güvenli bir alana çekildi. Uçağın yolcuları terminale alındı. Bomba imha ekipleri ve K-9 köpekleri uçağa gitti.



Yapılan aramalarda bomba şüphesine rastlanmayınca yolcular tekrar uçağa alınarak gecikmeli olarak saat 09.05'te hareket etti.








Etiketler: Bomba  Sohbeti  Uçuşu  Geciktirdi    haber

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