İnternet kafe ve bakkal işleten Mahmut K., toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii'nde hutbe okuyan imamdan mikrofonu alıp, belindeki korseyi göstererek paniğe neden olmuştu.



İnternet kafe ve bakkal işleten Mahmut K., toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii'nde hutbe okuyan imamdan mikrofonu alıp, belindeki korseyi göstererek paniğe neden olmuştu.







Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından kurtarılan K., tedavi edildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kez Suriye'ye giderek IŞİD'in Çeçen koluna katıldığı belirlenen Kılıçarslan, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.