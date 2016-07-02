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bomba paniğine neden olan şüpheli 3 kez suriye'ye gitmiş

BOMBA PANİĞİNE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ 3 KEZ SURİYE'YE GİTMİŞ

İnternet kafe ve bakkal işleten Mahmut K., toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii'nde hutbe okuyan imamdan mikrofonu alıp, belindeki korseyi göstererek paniğe neden olmuştu.

Tarih : 02 Temmuz 2016, 13:43
Puan Ver : Bomba Paniğine Neden Olan Şüpheli 3 Kez Suriye'ye Gitmiş(7/10)5


İnternet kafe ve bakkal işleten Mahmut K., toplam 28 bin 500 kişinin namaz kılabileceği Sabancı Merkezi Camii'nde hutbe okuyan imamdan mikrofonu alıp, belindeki korseyi göstererek paniğe neden olmuştu.



Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından kurtarılan K., tedavi edildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kez Suriye'ye giderek IŞİD'in Çeçen koluna katıldığı belirlenen Kılıçarslan, sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildi.








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