BOMBA İHBARI YAPILAN THY UÇAĞI KANADA'YA ACİL İNİŞ YAPTI
Türk Hava Yollarının (THY) New York-İstanbul seferini yapan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Kanada'nın Halifax kentine acil iniş yaptı.
Nova Scotia polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, New York'tan İstanbul'a giden TK2 sefer sayılı uçağın Halifax'a acil iniş yaptığı belirtildi.
Uçağın boşaltılmakta olduğunu kaydeden polis, köpeklerle patlayıcı araması yapılacağını bildirdi.
Air France uçağı da bu hafta içi bomba ihbarı üzerine Halifax'a acil iniş yapmıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar