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BOMBA İHBARI YAPILAN THY UÇAĞI KANADA'YA ACİL İNİŞ YAPTI


BOMBA İHBARI YAPILAN THY UÇAĞI KANADA'YA ACİL İNİŞ YAPTI
Tarih : 22 Kasım 2015, 09:59
Puan Ver : Bomba İhbarı Yapılan Thy Uçağı Kanada'ya Acil İniş Yaptı(7/10)7


Türk Hava Yollarının (THY) New York-İstanbul seferini yapan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Kanada'nın Halifax kentine acil iniş yaptı.



Nova Scotia polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, New York'tan İstanbul'a giden TK2 sefer sayılı uçağın Halifax'a acil iniş yaptığı belirtildi.



Uçağın boşaltılmakta olduğunu kaydeden polis, köpeklerle patlayıcı araması yapılacağını bildirdi.



Air France uçağı da bu hafta içi bomba ihbarı üzerine Halifax'a acil iniş yapmıştı.








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