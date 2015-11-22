

Türk Hava Yollarının (THY) New York-İstanbul seferini yapan uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Kanada'nın Halifax kentine acil iniş yaptı.







Nova Scotia polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, New York'tan İstanbul'a giden TK2 sefer sayılı uçağın Halifax'a acil iniş yaptığı belirtildi.







Uçağın boşaltılmakta olduğunu kaydeden polis, köpeklerle patlayıcı araması yapılacağını bildirdi.







Air France uçağı da bu hafta içi bomba ihbarı üzerine Halifax'a acil iniş yapmıştı.